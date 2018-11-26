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عبور 138 سفينة قناة السويس بحمولة 8.7 مليون طن خلال 3 أيام

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 03:00 ص
عبور 138 سفينة قناة السويس بحمولة 8.7 مليون طن خلال 3 أيام الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس،
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ3 أيام الماضية، من الجمعة حتى أمس الأحد، عبور 138 سفينة بالمجرى الملاحى لقناة السويس من الاتجاهين، بحمولة 8.7 مليون طن.

وأكد الفريق مُهاب مميش، أن الطفرة التى تشهدها حركة الملاحة فى قناة السويس سواء من حيث العدد أو الحمولة، دليل جازم على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة والرؤية المستقبلية لإدارة القناة فى تطوير المجرى الملاحى للقناة وتعميقه لجذب السفن ذات الحمولات الكبيرة، بالإضافة إلى اتباع الهيئة لمجموعة من السياسات التسويقية المرنة التى استطاعت جذب العديد من الخطوط الملاحية التى لم تكن تعبر القناة من قبل.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، عن عبور 49 سفينة بوم الجمعة قناة السويس بحمولة 3 ملايين طن، وعبرت يوم السبت 57 سفينة بحمولة 3.6 مليون طن، فيما عبرت أمس الأحد 32 سفينة بحمولة 2.1 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ3 أيام الماضية إلى 138 سفن بحمولة 8.7 مليون طن.

 


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