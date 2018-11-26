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الإثنين، 26 نوفمبر 2018 03:53 م
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ضبط 974 مخالفة فى حملة مرورية بالفيوم

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 03:20 م
ضبط 974 مخالفة فى حملة مرورية بالفيوم حمله مرور -ارشيفية
الفيوم – رباب الجالي
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شنت أجهزة الأمن، بمحافظة الفيوم، حملة أمنية مكبرة، على مستوى مراكز المحافظة، ضبطت خلالها 9 قضايا سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص، و11 قضية متنوعة فى مجال قضايا الآداب العامة.

 

كما ضبطت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، قضيتين اتجار بالمخدرات، ومتهمين هاربين مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى قضايا جنائية، و3 قضايا سلاح أبيض، وقضية ألعاب نارية، و18 قضية متنوعة فى مجال قضايا المسطحات، و7 قضايا متنوعة منها حكم حبس فى مجال قضايا الأحداث، و110 قضايا تموين متنوعة ومجهولة المصدر.

 

كما ضبطت الحملة، 107 قضايا متنوعة فى مجال ضبط الأسواق، و974 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ 1102 حكم فى مجال تنفيذ الأحكام، و49 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين فى مجال إزالة التعديات.

 


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