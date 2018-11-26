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ضبط 7 أشخاص بحوزتهم 8 قطع أسلحة نارية بقنا

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 03:13 م
ضبط 7 أشخاص بحوزتهم 8 قطع أسلحة نارية بقنا حملة أمنية - أرشيفية
قنا - وائل محمد
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تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا وقطاع الأمن العام تنجح من ضبط 7 من أفراد عائلتين عقب قيامهم بالتشاجر فيما بينهم وتسببهم فى إصابة خمسة أشخاص بطلقات نارية، وبحوزتهم 8 قطع أسلحة نارية.

 

كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا تلقى إخطارا يفيد ضبط أطراف مشاجرة نشبت بقرية الرزقة دائرة مركز شرطة أبوتشت بين بعض أفراد عائلتين لخلافات الجيرة، والتى قام خلالها أفراد إحدى العائلتين بإطلاق أعيرة نارية تجاه أفراد العائلة الأخرى، مما أدى إلى إصابة ثلاثة عمال بأعيرة نارية متفرقة ونقلهم للمستشفى، كما أصيب "مزارع، ربة منزل تصادف مرورهما بمكان الواقعة " برش خرطوش.

 

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قوات الأمن المركزى تم إستهداف أفراد العائلتين والقرية بحملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها عن ضبط عدد 7 من أفراد العائلتين القائمين بإطلاق الأعيرة النارية خلال المشاجرة، وبحوزتهم عدد 8 قطع سلاح نارى عبارة عن عدد 2 بندقية آلى، 5 بنادق خرطوش، فرد محلى الصنع.

 

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع، وأنها المستخدمة فى إطلاق الأعيرة النارية خلال المشاجرة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.


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