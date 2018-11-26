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ضبط 22 قطعة سلاح وتنفيذ 2078 حكما قضائيا فى حملة أمنية بسوهاج

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 01:36 م
ضبط 22 قطعة سلاح وتنفيذ 2078 حكما قضائيا فى حملة أمنية بسوهاج اسلحه ناريه-ارشيفيه
سوهاج – محمود مقبول
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شنت مديرية أمن سوهاج تحت إشراف اللواء هشام الشافعى، مدير الأمن، حملة أمنية تمكنت من ضبط 22 قطعة سلاح، وتنفيذ 2078 حكما قضائيا متنوعا.

أسفرت الحملة، التي اشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائى والمسطحات والمخدرات ووحدات مباحث المراكز والأقسام، مدعومة بمجموعات قتالية، من إدارة قوات الأمن، بالتنسيق وفرع الأمن العام، عن ضبط 4 بنادق آلية، وخرطوش، و12 فرد روسي محلي، وفرد خرطوش، و4 سلاح أبيض، وطبنجة توكاجيت، إضافة إلى تنفيذ 2078 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 4 قضايا مخدرات.

تم تحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.

 

 


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