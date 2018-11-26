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ضبط عامل قتل ابن عمه وحرق جثتة بسبب خلافات بينهما فى قنا

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 04:19 م
ضبط عامل قتل ابن عمه وحرق جثتة بسبب خلافات بينهما فى قنا جثة - أرشيفية
قنا - وائل محمد
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نجحت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة دشنا، بقيادة الرائد عمر الشريف،رئيس المباحث، ومعاونيه محمد عبد القادر، ومراون حسين، وأحمد يسرى، ويحى رأفت، فى كشف غموض ملابسات واقعة مقتل محمود. ع. ى 33 عاما، عامل، عقب العثور عليه داخل جوال ملقى بقطعة أرض زراعية على طريق قرية الجحاريد التابعة لمركز دشنا، شمالى قنا.

 

 

حيث كشفت تحريات المباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة م. ا. ى. م 33 عاما، ابن عم المجنى عليه، عقب إشعال النيران فى جثته وإلقاءه على طريق الجحاريد، لوجود خلافات بينهم فقام المتهم بقتله وحرق جثته.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.


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