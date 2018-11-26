ضبط عامل قتل ابن عمه وحرق جثتة بسبب خلافات بينهما فى قنا

قنا - وائل محمد

نجحت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة دشنا، بقيادة الرائد عمر الشريف،رئيس المباحث، ومعاونيه محمد عبد القادر، ومراون حسين، وأحمد يسرى، ويحى رأفت، فى كشف غموض ملابسات واقعة مقتل محمود. ع. ى 33 عاما، عامل، عقب العثور عليه داخل جوال ملقى بقطعة أرض زراعية على طريق قرية الجحاريد التابعة لمركز دشنا، شمالى قنا.

حيث كشفت تحريات المباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة م. ا. ى. م 33 عاما، ابن عم المجنى عليه، عقب إشعال النيران فى جثته وإلقاءه على طريق الجحاريد، لوجود خلافات بينهم فقام المتهم بقتله وحرق جثته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.