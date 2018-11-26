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ضبط راقصتين بالدقهلية لارتدائهن ملابس فاضحة وأداء حركات جنسية بالأفراح

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 03:09 م
ضبط راقصتين بالدقهلية لارتدائهن ملابس فاضحة وأداء حركات جنسية بالأفراح اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب
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تمكن ضباط مباحث الآداب بالدقهلية، من ضبط راقصتين قاموا بنشر فيديوهات لهم على مواقع التواصل الاجتماعى أثناء الرقص بملابس مثيرة، والتلفظ بكلمات خادشة للحياء مع حركات إثارة جنسية. 

 

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بوردت معلومات للعقيد عصام أبوعرب رئيس مباحث الآداب بالمديرية، تفيد بانتشار عدد من مقاطع الفيديو لبعض النسوة الساقطات أثناء رقصهن بالأفراح الشعبية وارتدائهن لملابس فاضحة وأداء بعض حركات الآثارة الجنسية والتفوه بألفاظ خادشة للحياء على خشبة المسارح، ثم قيامهن بنشر تلك الفيديوهات على موقع اليوتيوب، تم تحديد اثنتين منهم وهم "مريم ع ا" وشهرتها بوسى 20 عاما، "هدى م ف" وشهرتها "ليالى" 25 عاما، وتقيمان دائرة مركز شربين.

 

وبتقنين الإجراءات، تم ضبطهما وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات وما حوته مقاطع الفيديو اعترفتا بصحتها، وبعرضهما على النيابة قررت حبسهما 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.


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