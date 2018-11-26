ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج

كتب :محمود عبد الراضى - دينا الحسينى

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العام، من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج، لقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وإستبدالها بالجنيه المصرى.

و أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحمد ع. 25 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا، بإجراء العديد من الإيداعات النقدية لعدد كبير من الأشخاص دون وضوح العلاقة بينهما والغرض من تلك الإيداعات.

تبين من الفحص قيام المذكور بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية عن طريق حوالات دولارية أو مع العائدين من تلك الدولة وإستبدالها إلى الجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتسليمها لذوى العاملين من أبناء مركزه أو إرسالها عن طريق حوالات بالبنوك المختلفة لذوى العاملين بمحافظات الجمهورية المختلفة مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال شهر طبقاً للفحص المستندى ما يعادل مبلغ سبعة ملايين جنيه مصرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.