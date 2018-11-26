video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 26 نوفمبر 2018 03:55 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 03:03 م
ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج المتهم
كتب :محمود عبد الراضى - دينا الحسينى
إضافة تعليق

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العام، من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج، لقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وإستبدالها بالجنيه المصرى.

و أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحمد ع. 25 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا، بإجراء العديد من الإيداعات النقدية لعدد كبير من الأشخاص دون وضوح العلاقة بينهما والغرض من تلك الإيداعات.

تبين من الفحص قيام المذكور بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية عن طريق حوالات دولارية أو مع العائدين من تلك الدولة وإستبدالها إلى الجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتسليمها لذوى العاملين من أبناء مركزه أو إرسالها عن طريق حوالات بالبنوك المختلفة لذوى العاملين بمحافظات الجمهورية المختلفة مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال شهر طبقاً للفحص المستندى ما يعادل مبلغ  سبعة ملايين جنيه مصرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط مدرس من المتهمين بالإعتداء على الطلاب بمركز تعليمى فى الإسكندرية

ضبط الجزار المتهم بإطلاق نار فى حفل زفاف بالخانكة

صور ..وزير الداخلية يوافق على طلب أسرة لإجراء جراجة بالقلب لطفلهم بمستشفى الشرطة

مباحث تنفيذ الأحكام تلقى القبض على 20 هارب مطلوبين فى 293 حكم

جمع مدخرات العاملين بالخارج

الاتجار في النقد الاجنبي

الاموال العامه

مديريه امن سوهاج

حوادث اليوم




لا تفوتك
لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة