صور.. مقتل 3 أشخاص فى انفجار سيارة بالعاصمة الصومالية مقديشيو

رويترز

قالت الشرطة الصومالية إن 3 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بعد انفجار سيارة ملغومة اليوم الاثنين أمام متاجر فى منطقة وادجير بالعاصمة الصومالية مقديشو.



أحد الجنود الصوماليين

وقال الرائد محمد حسين من الشرطة لرويترز "انفجرت سيارة ملغومة متوقفة أمام متاجر وحتى الآن نعلم أن هناك 3 قتلى". ورأى شاهد من رويترز عددا من المتاجر وقد تدمرت وبقع دماء فى موقع الانفجار.



بقايا السيارة التى انفجرت



جانب من المشهد بعد الانفجار



سيدة صومالية تجمع ما تبقى من متجرها بعد تدميره



شرطى صومالى يقف أمامه طفل



قوات صومالية تتواجد فى موقع الانفجار



مجموعة من المتاجر دمرها الانفجار