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صور.. مقتل 3 أشخاص فى انفجار سيارة بالعاصمة الصومالية مقديشيو

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 12:48 م
صور.. مقتل 3 أشخاص فى انفجار سيارة بالعاصمة الصومالية مقديشيو الشرطة الصومالية
رويترز
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قالت الشرطة الصومالية إن 3 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بعد انفجار سيارة ملغومة اليوم الاثنين أمام متاجر فى منطقة وادجير بالعاصمة الصومالية مقديشو.

أحد الجنود الصوماليين
أحد الجنود الصوماليين

 

وقال الرائد محمد حسين من الشرطة لرويترز "انفجرت سيارة ملغومة متوقفة أمام متاجر وحتى الآن نعلم أن هناك 3 قتلى". ورأى شاهد من رويترز عددا من المتاجر وقد تدمرت وبقع دماء فى موقع الانفجار.

بقايا السيارة التى انفجرت
بقايا السيارة التى انفجرت
جانب من المشهد بعد الانفجار
جانب من المشهد بعد الانفجار
سيدة صومالية تجمع ما تبقى من متجرها بعد تدميره
سيدة صومالية تجمع ما تبقى من متجرها بعد تدميره
شرطى صومالى يقف أمامه طفل
شرطى صومالى يقف أمامه طفل
قوات صومالية تتواجد فى موقع الانفجار
قوات صومالية تتواجد فى موقع الانفجار
مجموعة من المتاجر دمرها الانفجار
مجموعة من المتاجر دمرها الانفجار
مواطنون صوماليون يحتشدون فى موقع الانفجار
مواطنون صوماليون يحتشدون فى موقع الانفجار

 

 

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الصومال

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