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صور ..فى أول أيام الحملة .. إزالة 3440 تعدى على الأراضى الزراعية بالمحافظات

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 09:36 م
صور ..فى أول أيام الحملة .. إزالة 3440 تعدى على الأراضى الزراعية بالمحافظات إزالة التعديات على الأراضى
كتب عز النوبى
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 نفذت وزارة الزراعة والأجهزة المعنية ، اليوم الاثنين ،  3440  قرار إزالة على الأراضى الزراعية ، بالمحافظات فى الحملة التى من المقرر أن تستمر 10 أيام .

قال المهندس السيد عطية ، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة ، لـ" اليوم السابع " ، إن اجمالى ماتم إزالته من تعديات حالات متوسطة على الأراضى الزراعية بلغت 3440 حالة على مساحة 249  فدان ، 

 

إزالة حالات التعديات على الأراضى
إزالة حالات التعديات على الأراضى

 

وأكد سيد عطية،  أن الحملة سوف تشمل إزالة التعديات على 19ألف فدان باجمالي 33% من المساحة التي تم التعدي عليها منذ يناير 2011 حتى الآن والبالغة 56 الف فدان، مضيفا  أنه تم تقسيم التعديات إلى ثلاثة أقسام بسيطة ومتوسطة وجسيمة أما المتوسطة هي المباني التي لم يدخلها مرافق والجسيمة التي دخلتها المرافق،  وأضاف أن هناك تنسيق وتعاون مع كافة أجهزة الدولة خلال هذه الحملة.

إزالة حالات التعديات على الأراضى
إزالة حالات التعديات على الأراضى

 

إزالة حالات التعديات على الأراضى
إزالة حالات التعديات على الأراضى

 

 


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