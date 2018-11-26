صور.. "عم فنجرى" يطالب بمصدر دخل بعد خطأ طبى تسبب فى إصابته بالشلل

أسيوط – ضحا صالح

فى مركز البدارى بمحافظة أسيوط وبقرية "قاو النواورة" تحديدا يعيش عم فنجرى وزوجته مع ابنتيه بعد أن ترملت إحداهما وطلقت الأخرى.

ففى منزل بسيط من الطوب الأبيض والحجر والطوب اللبن يعيش الرجل وزوجته بدون أى وسائل للمعيشة فعلى وابور الجاز يطهون قليلا من الطعام لا يكفى احتياجاتهم فهم يعيشون بدون أى مصدر دخل، وفى جانب صغير من المنزل يقضون حاجتهم حيث لا يوجد لديهم دورة مياه.

القصة بدأت مع عم فنجرى أبو غدير منصور منذ 6 أعوام حينما اضطرته الظروف المرضية لعمل عملية بالمفصل ولكن كان حكم القدر حاسما بفشل العملية وإصابته بعلة دائمة أكبر من شفاؤه فأصيب بالشلل الذى أقعده تماما عن الحركة وأصبح لا يقوى على السير على قدميه ثانية، ولكن قبل تلك الفترة كان عم فنجرى يعمل وينفق على أبنائه وأسرته.

وما زاد الأمر سوءا عيش ابنتيه معه فبدلا من زواج يخفف الحمل عنه، وتقل المصاريف عادت إليه إحداهما مطلقة وعادت الأخرى أرملة بابنائهن، ليصبح الحمل مضاعفا، وهو لا يملك من حطام الدنيا شيئا.

استغاث عم فنجرى بالمسئولين للنظر الى حالته، بعين الرأفة ومساعدته على المعيشة الصعبة التى يعيشها مع زوجته وبناته وأحفاده، وتوفير أى مصدر رزق له أو مساعدته على العلاج.

وقالت زوجته إنه ليس لديهم مصدر دخل، ولا يملكون من حطام الدنيا شيئا، مضيفة أن زوجها قبل مرضه كان ينفق على اسرته ويجتهد فى عمله إلا أنه أصيب فى العملية التى أجريت له ونتج عن العملية إصابته بشلل فى قدمه اقعده تماما عن العمل.

واستغاثت زوجة عم فنجرى بالمسئولين لمساعدتهم سواء بعلاج زوجها أو بتوفير مصدر دخل للاسرة للإنفاق على علاج زوجها وابنتيها.