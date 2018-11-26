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صور.. ضبط 24 بائعا وإزالة 6 أكشاك وغلق 6 مقاهى فى حملات تطهير بالقاهرة

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 01:51 م
صور.. ضبط 24 بائعا وإزالة 6 أكشاك وغلق 6 مقاهى فى حملات تطهير بالقاهرة حملات إزالة إشغالات بشوارع القاهرة
كتب إبراهيم أحمد
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وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات أمنية موسعة، استهدفت كافة قطاعات العاصمة، لتحقيق الانضباط فى الشارع، وضبط كل ما يخل بالأمن العام، من خلال نشر الخدمات الأمنية والمرورية بشوارع العاصمة، وإعادة المظهر الحضارى، والعمل على تحقيق السيولة المرورية، من خلال ضبط السيارات والدراجات البخارية والتوك توك المخالفين من الشوارع.

 

واستهدفت الحملات الليلية، التى تمت بإشراف اللواء محمد منصور، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، وبمشاركة كافة جهات المديرية المعنية (الإدارة العامة لمرور القاهرة - الإدارة العامة لمباحث القاهرة - قوات أمن القاهرة - إدارة شرطة المرافق) الميادين العامة والشوارع الرئيسية بكافة أنحاء العاصمة.

 

وأسفرت الحملات عن تنفيذ 554 إزالة إدارية، 86 إشغال طريق، وضبط 24 بائع جائل، 2 عربة يد لبيع الخضار والفاكهة، 2عدم حمل شهادة صحية، 13 محضر تلوث بيئة، 12محاضر إدارة بدون ترخيص، لافتة إعلانات، 5 عربات فول، 9فاترينة لبيع المأكولات، 6 غلق إدارى للمقاهى بدون ترخيص، 6 إزالة أكشاك.

 

وفى مجال المرور، تم ضبط 2178 مخالفة كلبش، 45 تعطيل حركة المرور،728 سحب تراخيص، 2863 مخالفات نموذج 125، 22 طمس لوحات، 59 انتظار فى الممنوع، 19 ملصقات ومعلقات، 75 مخالفة شروط الترخيص، 21 حظر سير النقل، 30 بدون رخصة قيادة، 33 بدون رخصة تسيير، 160 انبعاث دخان، 164 أمن ومتانة، 3حجز درجات نارية، 1مركبة بدون لوحات،11توك توك،تصالح 139.

 

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واستمرارًا لجهود المديرية فى فرض هيبة الدولة وسيادتها، وتفعيل التواجد الأمنى لإعادة الوجه الحضارى بكافة الطرق والمحاور والميادين بالعاصمة وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات على مستوى الميادين والشوارع للعمل على تحقيق السيولة المرورية مع العمل على رصد السيارات المتروكة بالشوارع ورفعها ومجابهة ظاهرة انتشار عربات التوك توك والأسواق العشوائية.

 

 

ازالة اشغالات
إزالة إشغالات

 

حملات ازالة الاشغالات
حملات إزالة الإشغالات

 

حملات ضبط دراجات التوك توك المخالفة
حملات ضبط دراجات التوك توك المخالفة

 

رفع السيارات المستروكة بالشوارع
رفع السيارات المستروكة بالشوارع

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