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صور.. سفير مصر فى كندا يلتقى رموز الجالية المصرية فى تورونتو

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 12:38 ص
صور.. سفير مصر فى كندا يلتقى رموز الجالية المصرية فى تورونتو سفير مصر فى كندا
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فى أول زيارة له إلى مدينة تورونتو عاصمة مقاطعة أونتاريو الكندية، والتى تعد أحد أكبر وأهم المدن الكندية وأكثرها تمركزا لتجمعات للجالية المصرية، أجرى السفير أحمد أبو زيد سفير مصر فى كندا لقاءات متعددة على مدار يومى ٢٤ و٢٥ نوفمبر الجارى مع رموز الجالية المصرية، شملت المشاركة فى الاجتماع السنوى لجمعية النيل للجالية المصرية بأونتاريو.

 

وقد شارك فيه الاجتماع لفيف من رموز الجالية من اساتذة الجامعات والأطباء والصيادلة ورجال الأعمال وأعضاء برلمان المقاطعة، فضلا عن عدد من الكنديين من ذوى الأصول المصرية المرشحين عن الأحزاب السياسية الكندية لخوض الانتخابات الفيدرالية بكندا العام المقبل.

 

هذا، وقد ألقى ابو زيد كلمة خلال اللقاء السنوى لمؤسسة النيل أكد خلاله على أن تعزيز التواصل مع الجالية المصرية فى كندا يأتى فى مقدمة أولويات عمله كسفير لمصر، مشيدا بالتميز الشديد للجالية التى تضم الكثير من العناصر المتميزة فى كافة المجالات، ومؤكدا على أنه فى الوقت الذى يأتى فيه السفراء إلى كندا لمدد قصيرة كزائرين لأربع سنوات، فإن السفراء الحقيقيين لمصر هم أبناء الجالية الذين يقدمون طوال فترة حياتهم واندماجهم فى المجتمع الكندى نموذجاً مشرفاً عن مصر وحضارتها وعظمة شعبها.

 

واقترح السفير أبو زيد عقد ملتقى جامع للجالية المصرية فى كافة المقاطعات الكندية، يمكن إدارة جلساته عبر الفيديو كونفرس للتغلب على عقبه بُعد المسافات بين المدن الكندية، بهدف تبادل الآراء والأفكار حول سبل دعم مسيرة التنمية فى مصر، وبناء جسور التواصل بين أبناء الجالية ووطنهم الأم.

 

كما قام السفير أبو زيد بزيارة إلى كنيسة العذراء مريم القبطية فى مدينة ميسيساجا، حيث ألتقى مع آباء الكنيسة وفى مقدمتهم الأب انجيليوس سعد، واطلع على كافة الأنشطة الخدمية والتعليمية التى تقدمها الكنيسة المصرية للمجتمع الكندى والجالية المصرية، مؤكدا على حرصه الشديد على دعم أواصر التواصل بين السفارة ومختلف الكنائس القبطية فى كندا.

صور.. سفير مصر فى كندا يلتقى رموز الجالية المصرية فى تورونتو (1)
 
صور.. سفير مصر فى كندا يلتقى رموز الجالية المصرية فى تورونتو (2)
 
صور.. سفير مصر فى كندا يلتقى رموز الجالية المصرية فى تورونتو (3)
 
صور.. سفير مصر فى كندا يلتقى رموز الجالية المصرية فى تورونتو (4)
 
صور.. سفير مصر فى كندا يلتقى رموز الجالية المصرية فى تورونتو (5)
 

 


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مدينة تورونتو

أونتاريو الكندية

الجالية المصرية

السفير أحمد أبو زيد

سفير مصر فى كندا

جمعية النيل للجالية المصرية




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