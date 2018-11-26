صور.. تضرر 100 ألف راكب بسبب إضراب العاملين بشركة السكة الحديد بالنمسا

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

استأنفت القطارات فى النمسا عملها اليوم الاثنين، بعد توقف استمر ساعتين بسبب إضراب العاملين فى شركة السكك الحديدية النمساوية.

وأعلنت أكبر شركة حكومية للسكك الحديدية فى النمسا أنه قد جرى إعادة تنظيم حركة السكك الحديدية التى توقفت مؤقتا لكنها أشارت إلى أنه على الركاب أن يضعوا فى حسبانهم تأثر رحلاتهم بهذا الإضراب المؤقت حتى وقت متأخر من بعد ظهر اليوم.

وتوقعت الشركة أن يبلغ عدد الركاب المتأثرين بالإضراب نحو 100 ألف راكب فى 70 رحلة من رحلات المسافات الطويلة و600 رحلة من رحلات الضواحى (المسافات القريبة).

كما توقفت حركة القطارات القادمة من ألمانيا باتجاه النمسا بشكل مؤقت، وذكرت الشركة النمساوية أنه جرى توزيع مشروبات مجانية على ركاب هذه القطارات.

جاء الإضراب بعد قطع المحادثات الخاصة بالأجور بين ممثلى العاملين والشركة.