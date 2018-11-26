video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 26 نوفمبر 2018 02:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. بن راشد وبن زايد يشهدان منافسات جولة أبو ظبى لبطولة العالم للفورمولا 1

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 01:44 ص
صور.. بن راشد وبن زايد يشهدان منافسات جولة أبو ظبى لبطولة العالم للفورمولا 1 الشيخ محمد بن زايد مع الشيخ محمد بن راشد
كتب خالد إبراهيم
إضافة تعليق

شهد الشيخ  محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة منافسات جولة أبوظبى لبطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 فى موسم 2018 جائزة الاتحاد للطيران الكبرى، وذلك على مضمار حلبة مرسى ياس فى أبو ظبى.

الشيخ محمد بن راشد
الشيخ محمد بن راشد

 

الشيخ محمد بن زايد مع الشيخ محمد بن راشد
الشيخ محمد بن زايد مع الشيخ محمد بن راشد

 

جانب من المسابقات
جانب من المسابقات

 

ضيوف المسابقات
ضيوف المسابقات

 

محمد بن راشد يستقبل أحد المشاركين فى المسابقات
محمد بن راشد يستقبل أحد المشاركين فى المسابقات

 

محمد بن زايد أثناء استقباله وفدا عمانيا
محمد بن زايد أثناء استقباله وفدا عمانيا

 

وفود المسابقات
وفود المسابقات

 

وقد حضر أيضًا خلال المنافسات الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية، وعدد من الوفود من الدول الصديقة ضيوف دولة الإمارات وأولياء العهود والشيوخ.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محمد بن زايد يستقبل ولى العهد السعودى فور وصوله الإمارات

محمد بن زايد: آفاق تعاون وشراكة وثيقة ومثمرة تنتظر الإمارات والسعودية

ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد يستقبل ولى العهد السعودى

محمد كريم فى سيلفى مع الشيخ محمد بن زايد: مثال للتواضع والكرم

سيلفى وبيت من الشعر من حسين الجسمى لـ"محمد بن زايد".. صور

محمد بن راشد

محمد بن زايد

بطولة العالم للفورمولا 1

أبو ظبى

اخبار عاجله

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
استشهاد ضابطين شرطة صدمتهما سيارة أثناء متابعة الحالة الأمنية بكمين بالعياط

استشهاد ضابطين شرطة صدمتهما سيارة أثناء متابعة الحالة الأمنية بكمين بالعياط

صور.. المصريتان سارة ولورا أشهر عازفى الموسيقى فى اسكتلندا.. والداهما هاجرا منذ 28 سنة ورسخا فيهما حب الوطن.. والدة الشقيقتين: لعبتا فى أكبر قاعات العزف فى إنجلترا.. يجهزان مقطوعة "دعوة للصلوات" إهداءا لمصر

صور.. المصريتان سارة ولورا أشهر عازفى الموسيقى فى اسكتلندا.. والداهما هاجرا منذ 28 سنة ورسخا فيهما حب الوطن.. والدة الشقيقتين: لعبتا فى أكبر قاعات العزف فى إنجلترا.. يجهزان مقطوعة "دعوة للصلوات" إهداءا لمصر

مكاسب ليفربول قبل مباراة سان جيرمان المصيرية.. الحفاظ على سلسلة "اللاهزيمة" فى الدورى الإنجليزى.. مطاردة مانشستر سيتى على الصدارة.. الاطمئنان على الماكينات الهجومية بعد ثلاثية واتفورد.. وكلوب يحقق الفوز الـ300

مكاسب ليفربول قبل مباراة سان جيرمان المصيرية.. الحفاظ على سلسلة "اللاهزيمة" فى الدورى الإنجليزى.. مطاردة مانشستر سيتى على الصدارة.. الاطمئنان على الماكينات الهجومية بعد ثلاثية واتفورد.. وكلوب يحقق الفوز الـ300

فى اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة.. 10 وصايا أمنية لتنجب التحرش

فى اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة.. 10 وصايا أمنية لتنجب التحرش

احتفال محمد صلاح على طريقة راموس يثير الجدل فى إنجلترا.. فيديو وصور

احتفال محمد صلاح على طريقة راموس يثير الجدل فى إنجلترا.. فيديو وصور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة