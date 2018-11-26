صور.. بن راشد وبن زايد يشهدان منافسات جولة أبو ظبى لبطولة العالم للفورمولا 1

كتب خالد إبراهيم

شهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة منافسات جولة أبوظبى لبطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 فى موسم 2018 جائزة الاتحاد للطيران الكبرى، وذلك على مضمار حلبة مرسى ياس فى أبو ظبى.



الشيخ محمد بن راشد



الشيخ محمد بن زايد مع الشيخ محمد بن راشد



جانب من المسابقات



ضيوف المسابقات



محمد بن راشد يستقبل أحد المشاركين فى المسابقات



محمد بن زايد أثناء استقباله وفدا عمانيا



وفود المسابقات

وقد حضر أيضًا خلال المنافسات الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية، وعدد من الوفود من الدول الصديقة ضيوف دولة الإمارات وأولياء العهود والشيوخ.