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صور.. "آداب سوهاج" تنظم ندوة علمية حول مشاكل الترجمة وتحسين النطق بالانجليزية

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 02:07 م
صور.. "آداب سوهاج" تنظم ندوة علمية حول مشاكل الترجمة وتحسين النطق بالانجليزية جانب من الندوة
سوهاج – عمرو خلف
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نظمت كلية الآداب قسم الترجمة بجامعة سوهاج، اليوم الاثنين، ندوة علمية حول الترجمة الحرفية بحضور الدكتورة وجدان ربيع  خليفة منسقة برنامج الترجمة بالكلية، والدكتور إسماعيل عبد الغنى رئيس قسم اللغة الانجليزية، والدكتورة إيمان العطار، والدكتورة شيماء أحمد عبد المطلب، والدكتور محمد السيد، والدكتورة نرمين صفوت، والطلاب أشرف حمدان ومحمد عبد الفتاح وأحمد مهران وديفيد ناجى ومحمود حمدى وعدد من الطلاب بالفرق الأربعة.

ناقشت الندوة مشاكل الترجمة الحرفية وكيفية تحسين مشاكل النطق فى اللغة الانجليزية والاخطاء الشائعة للترجمة، وكذلك تطوير مهارتى الاستماع والتحدث.

وتحدثت فى الندوة الدكتورة وجدان ربيع منسقة برنامج الترجمة، عن قضايا الترجمة العامة والأدبية خاصة ترجمة الشعر، حيث قالت إن الترجمة تعتبر من أهم أدوات التواصل فى عصرنا الحالى، وخاصة مع التقدم السريع فى التكنولوجيا والعولمة فان الترجمة تعتبر بمثابة جسر عبور بين الأمم والدول المختلفة، حيث إن هناك الكثير من الأعمال الأدبية التى كتبها أصحابها ومؤلفيها والتى لم تصل الى دول أخرى إلا من خلال الترجمة، مؤكدة على إقامة الندوات العلمية لتعريف الطلاب ببرنامج الترجمة.

فيما تحدث الطالب عبد الرحمن مالك بالفرقة الرابعة بالكلية  ف الندوة وقال أن المهارات اللغوية عبارة عن 4 مهارات وهى الاستفادة والقراءة والاستماع والتحدث، مشيرًا إلى أنه سوف يقوم بالتركيز على مهارتى الاستماع والتحدث نظرًا لاهميتها وصعوبة تعلمها، وخاصة فى المجتمع الشرقى، وينصح الطلاب زملائه بالاستماع الى أى مادة منطوقة باللغة الانجليزية، كما ألقى الطالب محمد عبد الفتاح قصيدة  للكاتب وليم شكسبير وقام بترجمتها إلى اللغة الانجليزية.

 

نظم ندوة علمية حول مشاكل الترجمة وتحسين النطق باللغة الانجليزية (1)
 
نظم ندوة علمية حول مشاكل الترجمة وتحسين النطق باللغة الانجليزية (2)
نظم ندوة علمية حول مشاكل الترجمة وتحسين النطق باللغة الانجليزية (3)
 
نظم ندوة علمية حول مشاكل الترجمة وتحسين النطق باللغة الانجليزية (4)
 
نظم ندوة علمية حول مشاكل الترجمة وتحسين النطق باللغة الانجليزية (5)
 
نظم ندوة علمية حول مشاكل الترجمة وتحسين النطق باللغة الانجليزية (6)
 

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