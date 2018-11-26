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"صحة القليوبية": قسم جراحة الأورام بمستشفى ناصر العام أجرى 65 عملية خلال شهرين

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 09:35 م
"صحة القليوبية": قسم جراحة الأورام بمستشفى ناصر العام أجرى 65 عملية خلال شهرين عملية جراحية
القليوبية إبراهيم سالم
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أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية برئاسة الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة، إجراء قسم جراحة الأورام بمستشفى ناصر العام 65 عملية جراحة أورام من أورام الغدد الليمفاوية والدرقية وأورام الثدي وأورام الجهاز الهضمي وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الأداء بالمستشفى.

 

وأكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية في تصريحات صحفية، أنه عقب زيارة الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية فور توليه مهام منصبه للمستشفى أوصي بإضافة خدمات جديدة إلى مستشفي ناصر العام منها إجراء جراحات الأورام، مشيرا إلى أن ذلك جاء في إطار خطة المحافظ لتطوير الأداء وإضافة خدمات طبية جديدة بمستشفيات المحافظة.

 

وأوضح مدير صحة القليوبية، أنه منذ هذه الزيارة للمستشفى أجرى قسم جراحة الأورام 65 عملية جراحة أورام من أورام الغدد الليمفاوية والدرقية وأورام الثدي وأورام الجهاز الهضمى.

 

 


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