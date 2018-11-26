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"صحة الأقصر" تغلق 7 عيادات طبية غير مرخصة بمنطقتى البعيرات والأقالتة

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 12:53 ص
"صحة الأقصر" تغلق 7 عيادات طبية غير مرخصة بمنطقتى البعيرات والأقالتة غلق - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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صرح الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أن إدارة العلاج الحر بصحة الأقصر برئاسة الدكتور أحمد لطفى قد شنت حملة على العيادات الطبية الخاصة للتأكد من صحة التراخيص، وأسفرت الحملة عن صدور 7 قرارات غلق لـ7 عيادات طبية غير مرخصة بمنطقة البعيرات والأقالتة غرب الأقصر.

 

ويأتى ذلك فى إطار الحملات المستمرة التى تجريها صحة الأقصر على العيادات والمراكز الطبية الخاصة للتأكد من ترخيصها ومطابقتها للمواصفات الطبية، حفاظاً على حياة المواطنين، وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.


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