"سياسة القاهرة" تنظم حلقة نقاشية حول جائزة نوبل فى الاقتصاد.. الثلاثاء

وائل ربيعى

تنظم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية حلقة ثقافية نقاشية حول "جائزة نوبل في الاقتصاد"، ويتحدث خلالها الدكتور جودة عبد الخالق الأستاذ بالكلية، وذلك ظهر يوم الثلاثاء المقبل بقاعة ساويرس بالكلية، وبمشاركة وحضور الأساتذة والطلاب ، وذلك برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وأكد الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن هذه الحلقة النقاشية تأتى فى إطار فعاليات الموسم الثقافي لجامعة القاهرة، موضحا أنها من بين الفعاليات المهمة التى تنظمها جامعة القاهرة خلال السنة الدراسية.