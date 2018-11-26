سقوط عاطل بحوزته سلاح نارى وهيروين فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، من القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش" و2 طلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 50 جرام فى الإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام ضباط الإدارة بالقبض على المتهم "تامر.س.س" 34 عاما عاطل بحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش" و2 طلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الهيروين وزنت حوالى 50 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.