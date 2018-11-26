رئيس الوزراء يطمئن الطلاب على تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

كتبت هند مختار

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما أثير بشأن جدول امتحانات الصف الأول الثانوى، وذلك فى ضوء المناشدات التى وردت إلى بوابة الشكاوى الحكومية من جانب شريحة واسعة من أولياء الأمور والطلاب.

وبعث رئيس مجلس الوزراء برسالة طمأنة إلى أولياء الأمور والطلاب، بأن الحكومة تحرص على تهيئة المناخ الإيجابى لدفع العملية التعليمية قدمًا، لافتًا إلى اهتمام الحكومة بالتفاعل مع المطالبات والمقترحات الواردة إليها عبر قنوات التواصل المختلفة ومن بينها بوابة الشكاوى الحكومية.

وأكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تقرير لرئيس مجلس الوزراء، تكليف رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، بتعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى، على أن يتم إعلان الجدول الجديد غدًا الثلاثاء الموافق 27 نوفمبر الجارى.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن جدول الامتحانات الجديد سيراعى أداء امتحان مادة واحدة فى اليوم، مع وجود فواصل مناسبة لتفادى مناسبة رأس السنة الميلادية والأعياد الدينية، هذا بالإضافة إلى زيادة الوقت المخصص للامتحانات نظرًا لحداثة التجربة على الطلاب.

وأضاف شوقى، أنه سيتم جدولة الامتحان الأول فى نهاية الترم الأول، ثم جدولة الامتحان الثانى ـ للترم الأول ـ بعد إجازة نصف العام، فهناك امتحانان للترم الأول وامتحانان للترم الثانى، ونتائج هذه الامتحانات لا تضاف للمجموع التراكمى لدفعة 2018/2019 الحالية.

وأضاف وزير التربية والتعليم أنطريقة احتساب المجموع العام للسنة والذى يُحدد النجاح والرسوب، تقوم على أن الرسوب فى واحد أو أكثر من هذه الفرص، لا يُفقد الطالب الفرصة الكاملة لإجتياز العام الدراسى، داعيًا إلى عدم انزعاج الطلاب من الامتحان، والتركيز فقط على إكتساب العلم والمعرفة، مع ملاحظة عدد فرص التحسين المتاحة فى هذا النظام. لافتًا إلى أن نماذج الأسئلة الجديدة لا تحتاج وقتًا مثل الامتحانات القديمة، ولذلك تبدو أزمنة الامتحانات أقصر بصورة عامة، مؤكدًا أنه كلف القطاع كذلك بزيادة الأزمنة حتى يتعود الطلاب على النظام الجديد ولتيسير الفترة الإنتقالية من الفكر القديم إلى الجديد.