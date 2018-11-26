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دواوين الوزارات × 24 ساعة.. النقل: 750 ألف نسمة يستخدمون السكة الحديد

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 12:04 ص
دواوين الوزارات × 24 ساعة.. النقل: 750 ألف نسمة يستخدمون السكة الحديد هشام عرفات وزير النقل
كتب محمود راغب
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

وزارة التضامن:

التضامن تكشف عدم التزام بعض دور الرعاية بإيداع نسبة 5% من قيمة التبرعات للأطفال

 

وزارة التموين:

التموين: استمرار طرح الفول بالبطاقات ونقص الكميات سببه ارتفاع الأسعار

 

وزارة التربية والتعليم:

وزير التعليم يعتمد جدول امتحان الصف الأول الثانوى

 

وزارة الصحة:

الصحة تعلن إعدام 2356 لتر مياه معبأة مغشوشة و 330 طن أغذية فاسدة بمحافظات

الصحة تعلن وفاة 5 مواطنين وإصابة 4 آخرين فى حادث غرق معدية بالمنوفية

 

وزارة الإسكان:

غدًا.. انقطاع المياه عن بعض مراكز البحيرة لمدة 6 ساعات

"المجتمعات العمرانية" تشارك بجناح متميز فى معرض "Cairo ICT 2018"

 

وزارة الزراعة:

بدء الموجة الأولى لإزالة تعديات الأراضى غدا بمشاركة قوات إنفاذ القانون

 

وزارة النقل:

النقل: 750 ألف نسمة يستخدمون السكة الحديد و2.5 مليون راكب بالمترو يوميا

 

وزارة القوى العاملة :

القنصلية المصرية والمكتب العمالى يتابعان مقتل مصرى داخل مزرعة بالسعودية

 

وزارة الهجرة :

مساعد الرئيس السوداني يشارك في فعاليات افتتاح لمعرض "عقارات مصر" بلندن

 

وزارة الأوقاف

"الأوقاف" : خطبة الجمعة عن خيرية الأمة وخيرية نبيها

 

وزارة الكهرباء :

روس أتوم: تشغيل المفاعل الأول بالضبعة عام 2026 بقدرة 1200 ميجا وات

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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الصحه

النقل

القوى العامله

التضامن

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