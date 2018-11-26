video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 26 نوفمبر 2018 02:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

درجات الحرارة اليوم الاثنين 26-11-2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 12:00 ص
درجات الحرارة اليوم الاثنين 26-11-2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس اليوم الاثنين لطيف شمالا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة أحيانا.

 وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية مع فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة على شمال الدلتا والسواحل الشرقية، والرياح تكون أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على أقصى غرب البلاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى

القاهرة 17 23

شبين الكوم 16 23

طنطا 16 23

دمنهور 17 23

الإسكندرية 17 23

بلطيم 16 23

مطروح 15 22

السلوم 16 21

سيوة 09 23

بورسعيد 17 22

دمياط 17 23

الزقازيق 14 23

الاسماعيلية 13 24

السويس 14 24

العريش 12 23

رفح 12 22

رأس سدر 13 23

نخل 07 20

نويبع 17 24

طابا 15 23

كاترين 08 18

الطور 16 25

شرم الشيخ 18 28

الغردقة 16 27

مرسى علم 18 28

الفيوم 12 24

بنى سويف 12 24

المنيا 12 24

أسيوط 11 25

سوهاج 13 25

قنا 14 26

الأقصر 14 26

أسوان 15 26

أبوسمبل 16 26

الوادى الجديد 13 25

شلاتين 20 25

ابو رماد 20 24

راس حدربة 21 23

حلايب 21 23

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:-

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 22 31

المدينة 14 26

الرياض 11 21

المنامة 19 24

أبوظبى 22 27

الدوحة 19 24

الكويت 11 21

دمشق 06 18

بيروت 17 21

عمان 08 17

القدس 10 17

غزة 15 22

بغداد 10 20

مسقط 24 29

صنعاء 07 24

الخرطوم 19 34

طرابلس 15 22

تونس 12 20

الجزائر 13 17

الرباط 09 18

نواكشوط 19 29

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:-

الصغرى العظمى

أنقرة 07 15

اسطنبول 12 16

اسلام اباد 1 1 26

نيودلهى 13 28

جاكرتا 24 31

بكين 00 10

كوالامبور 24 31

طوكيو 10 17

أثينا 15 20

روما 08 15

باريس 02 06

مدريد 04 11

برلين -03 03

لندن 03 08

مونتريال -1 03

موسكو -07 -02

نيويورك 03 10

واشنطن 2 12


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحسن نسبى فى حالة الطقس.. قلة فرص الأمطار والشبورة تعود من جديد.. الأرصاد: غدا طقس لطيف نهارا بارد ليلا.. وتحذيرات السائقين.. وتؤكد: الأجواء باردة وعليكم بالملابس الثقيلة.. والصغرى بالقاهرة 17 درجة

الطقس

اخبار الطقس

حالة الطقس

الطقس اليوم

درجات الحرارة

درجة الحرارة




لا تفوتك
استشهاد ضابطين شرطة صدمتهما سيارة أثناء متابعة الحالة الأمنية بكمين بالعياط

استشهاد ضابطين شرطة صدمتهما سيارة أثناء متابعة الحالة الأمنية بكمين بالعياط

صور.. المصريتان سارة ولورا أشهر عازفى الموسيقى فى اسكتلندا.. والداهما هاجرا منذ 28 سنة ورسخا فيهما حب الوطن.. والدة الشقيقتين: لعبتا فى أكبر قاعات العزف فى إنجلترا.. يجهزان مقطوعة "دعوة للصلوات" إهداءا لمصر

صور.. المصريتان سارة ولورا أشهر عازفى الموسيقى فى اسكتلندا.. والداهما هاجرا منذ 28 سنة ورسخا فيهما حب الوطن.. والدة الشقيقتين: لعبتا فى أكبر قاعات العزف فى إنجلترا.. يجهزان مقطوعة "دعوة للصلوات" إهداءا لمصر

مكاسب ليفربول قبل مباراة سان جيرمان المصيرية.. الحفاظ على سلسلة "اللاهزيمة" فى الدورى الإنجليزى.. مطاردة مانشستر سيتى على الصدارة.. الاطمئنان على الماكينات الهجومية بعد ثلاثية واتفورد.. وكلوب يحقق الفوز الـ300

مكاسب ليفربول قبل مباراة سان جيرمان المصيرية.. الحفاظ على سلسلة "اللاهزيمة" فى الدورى الإنجليزى.. مطاردة مانشستر سيتى على الصدارة.. الاطمئنان على الماكينات الهجومية بعد ثلاثية واتفورد.. وكلوب يحقق الفوز الـ300

فى اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة.. 10 وصايا أمنية لتنجب التحرش

فى اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة.. 10 وصايا أمنية لتنجب التحرش

احتفال محمد صلاح على طريقة راموس يثير الجدل فى إنجلترا.. فيديو وصور

احتفال محمد صلاح على طريقة راموس يثير الجدل فى إنجلترا.. فيديو وصور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة