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دائرة مكافحة الحرائق فى أمريكا تعلن احتواء حريق كاليفورنيا بشكل كامل

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 06:00 ص
دائرة مكافحة الحرائق فى أمريكا تعلن احتواء حريق كاليفورنيا بشكل كامل حرائق كاليفورنيا
واشنطن (أ ش أ)
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أعلنت دائرة الغابات ومكافحة الحرائق فى كاليفورنيا، أمس الأحد، السيطرة بشكل تام على الحرائق التى اجتاحت شمال الولاية على مدى أكثر من أسبوعين وتسببت فى مقتل عشرات الأشخاص والتهمت آلاف المنازل، مشيرة إلى استمرار عمليات البحث عن ضحايا.

وقالت الدائرة إنه تم احتواء الحرائق، التى اندلعت بريف الولاية فى 8 نوفمبر الجاري، فى مساحة تبلغ 153 ألفا و336 فدانا، حسب ما نقل الموقع الإلكترونى لصحيفة "يو.إس.إيه توداى".

وكانت الحرائق، وهى الأسوأ على مدى قرن كامل، قد اندلعت فى منطقة ريفية بكاليفورنيا، قبل أن تجتاح بلدة باراديس وتواصل طريقها إلى مجتمعات قريبة، مؤدية إلى مقتل 85 شخصا على الأقل، فيما لا يزال 249 آخرين فى عداد المفقودين، كما أسفرت عن تدمير نحو 19 ألف بناية، معظمها من المنازل.

وواصلت طواقم الإنقاذ، اليوم، بحثها فى الرماد الموحل عن بقايا بشرية داخل وحول بلدة باراديس، وأعرب مسئولون بدائرة مكافحة الحرائق عن تخوفهم من ارتفاع حصيلة القتلى مع عودة الأشخاص الذين تم إجلائهم إلى منازلهم وعثورهم على جثث بالقرب منها.  

 


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