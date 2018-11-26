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الإثنين، 26 نوفمبر 2018 02:28 م
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خطيب الأقصى يحذر من التورط بقروض مقابل رهن الممتلكات

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 02:18 م
خطيب الأقصى يحذر من التورط بقروض مقابل رهن الممتلكات الشيخ عكرمة سعيد صبرى
رام الله (أ ش أ)
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حذر سماحة الشيخ عكرمة سعيد صبرى، إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك، من إعلانات تبثها شركات إسرائيلية عبر وسائط التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام، تروج لإمكانية منح قروض مالية مغرية تصل إلى مئات آلاف الشواكل (الدولار يعادل 6ر3 شيكل)، مقابل رهن الممتلكات، سواء كانت بيوت أو أراضى.

وأشار صبرى فى بيان له اليوم الاثنين، إلى أن هذه القروض تعطى للأشخاص بسهولة ويسر، لافتا إلى أن هذا الأسلوب مشبوه، ويقصد من ورائه تسريب هذه الممتلكات إلى المستوطنين، من خلال التوسع فى الديون والمجازفة والخداع والتضليل، تؤدى إلى عدم تمكن صاحب القرض من السداد فتقوم هذه الشركات بمصادرة عقاره وتعرضه لخطر التسريب.

وطالب الشيخ صبرى المواطنين عدم التعامل مع هذه الشركات الاستيطانية، وأن يكونوا حذرين من التوقيع على أى ورقة لا يعرفون مضمونها؛ بالإضافة إلى أن هذه المعاملات غير شرعية.

 


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