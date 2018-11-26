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خطوات استخراج رخصة جرار زراعى.. تعرف عليها

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 08:59 ص
خطوات استخراج رخصة جرار زراعى.. تعرف عليها جرار زراعى - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تستلزم استخراج رخصة قيادة خاصة بجرار زراعى، مجموعة من الإجراءات التى يجب أن يتبعها جميع سائقى تلك المركبات، لكى يتم استخراج رخصة لها، ومنها :

 

- تقديم طلب استخراج للرخصة على نموذج

 

- إجراء اختبار شفوى فى قواعد المرور وآدابه

 

- إجراء اختبار عملى على القيادة

 

- إصدار الرخصة لمقدم الطلب

 

- المعايير المؤهلة للحصول على الرخصة

 

- إقامة مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرور

 

- الحد الأدنى للسن 18 سنة

 

-إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب

 

-صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الاطلاع على الأصل

 

-إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب باطنة ونظر

 

-تجهيز 4 صور شمسية

 

-المؤهل الدراسى + صورة منه فى حالة عدم إثبات المؤهل ببطاقة الرقم القومى

 

-نموذج الاختبار الشفوى

 

-نموذج الاختبار العملى

 

-تقديم ما يفيد الاشتراك فى التأمينات

 

 

 


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