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الإثنين، 26 نوفمبر 2018 08:32 ص
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ختام مؤتمر "الفكر المقاصدى" لكلية الدراسات الاسلامية بالأزهر اليوم

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 08:00 ص
ختام مؤتمر "الفكر المقاصدى" لكلية الدراسات الاسلامية بالأزهر اليوم محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر
كتب لؤى على
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تواصل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة لليوم الثانى اعمال مؤتمرها الدولي الرابع تحت عنوان "الفكر المقاصدي في العلوم الإسلامية والعربية" والذي انطلق امس الأحد ويختتم اليوم الاثنين ،برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، و الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور أشرف عطية البدويهي، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.
 
وأوضحت الدكتورة اعتماد عبدالصادق، عميدة الكلية ورئيسة المؤتمر، أنه يتضمن أحد عشر محورا تتمثل في: الفكر المقاصدي في الأدب والنقد، والفكر المقاصدي في البلاغة، والفكر المقاصدي في المجال اللغوي وفي مجال أصول اللغة وفي مجال الشريعة الإسلامية ومجال أصول الدين ومجال القانون ومجال التفسير ومجال السنة النبوية والمجال الإعلامي والفكر المقاصدي ودوره في القيم التربوية في المناهج الدراسية بالأزهر.
 
وأضافت الدكتورة اعتماد، أن أهداف المؤتمر تشمل الوقوف على أهمية البناء الفكري الصحيح المستمد من القرآن والسنة النبوية للتمكن من تفسير المقاصد الخاصة بالعلوم الإسلامية والعربية، ومواجهة الفكر غير الموزون والعبث بالمقاصد بالحجة العلمية والحوار المبني على منهجية سليمة تصل بنا إلى النجاح، وتفعيل الساحة الإعلامية والقانونية للمفكرين لمعرفة مقاصد كل تخصص وفاعليته في جلب المصالح ودرء المفاسد، وتأهيل الدعاة وأعضاء هيئة التدريس بالمؤسسات التعليمية داخل الأزهر بالمحتوى العلمي والأدوات والتدريبات التي ترقي به لاستنباط المقاصد كل حسب تخصصه.

 


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