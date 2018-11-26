حملات مكثفة لإزالة 8 آلاف حالة تعدى على الأرضى الزراعية بالشرقية

الشرقية – إيمان مهنى

شهدت محافظة الشرقية، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمدن ومراكز المحافظة، وذلك بالتنسيق مع قوات الأمن والوحدات المحلية والجهات المختصة.

وترأس المهندس علاء عفيفي، وكيل وزارة الزراعة، حملة مكبرة بمركز ههيا، والتي قامت بإزالة عدد كبير من الحالات المستهدفة، طبقًا للجدول اليومي علي مدار 10 أيام.

وأكد وكيل الوزارة لـ"اليوم السابع" أنه من المستهدف إزالة 8 آلاف حالة تعدى خلال 10 أيام، مضيفًا أن إجمالى التعديات وما تم إزالته منذ الثورة حتى الآن 146 ألف حالة بمساحة 6180 فداناً، وأن المحافظة تبذل جهدا كبيرا لإزالة هذة التعديات واستعادة الأرضي الزراعية.