حبس ربة منزل أغرقت رضيعها فى برميل مياه بسبب خلافات مع زوجها بأبو النمرس

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بقتل طفلها الرضيع، وطلبت تقرير الطب الشرعى الخاص بالطفل الضحية.

وكشفت التحقيقات، أن خلافات نشبت بين المتهمة وبين زوجها دفعها للتخلص من الطفل، فالقته ببرميل مياه بمنطقة أبو النمرس بجنوب الجيزة، حتى فارق الحياة.

تلقى مركز شرطة أبو النمرس بلاغا يفيد العثور على جثة طفل رضيع ببرميل مياه داخل عقار بإحدى القرى التابعة للمركز.

وبإجراء التحريات تبين أن والدة الطفل تخلصت منه بعد نشوب خلافات مع زوجها، وتمكن رجال المباحث من القبض عليها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.