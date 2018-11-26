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تنفيذ 600 حالة إزالة تعديات بإجمالى 65 ألف متر فى القليوبية

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 09:38 م
تنفيذ 600 حالة إزالة تعديات بإجمالى 65 ألف متر فى القليوبية إزالة التعديات على الأراضى الزراعية
القليوبية إبراهيم سالم
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انطلقت اليوم الإثنين، الموجة الأولى لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بمحافظة القليوبية، بعدد من قرى مراكز المحافظة، حيث سجلت أعمال الإزالة فى اليوم الأول 600 حالة إزالة على الأراضى الزراعية بإجمالى مساحة 65 ألف متر، بمتابعة مباشرة من الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

 

وكان قد أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أن لجان رصد التعديات على الأراضى الزراعية التى تم تشكيلها بالتنسيق بين مديرية الزراعة ورؤساء المدن والمراكز، انتهت إلى وجود 118 ألف حالة تعدى على الأراضى الزراعية منذ عام 2010 حتى يناير من العام الجارى، حيث تم تقسيمها إلى 3 حالات وفقا لسهولة التعامل الفورى معها، على أن تبدأ المحافظة التعامل الفورى بدءا من الغد.

 

وأضاف المحافظ فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن حملة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية انطلقت اليوم بقرى ومراكز المحافظة، ضمن المرحلة الأولى على أن تبدأ تباعا بباقى المراكز والقرى التابعة لها، مشيرا إلى أنه سيتم العمل من خلال 3 مراحل ولابد من تنسيق هذه الحملات حتى يتم تحقيق المستهدف منها، مشيرا إلى أنه لابد من وجود اسم المتعدى الحقيقى لكى يتم عمل محضر له، وتغليظ العقوبة للمتعدى حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه بالتعدى على الأراضى الزراعية التى تمثل جزءا من الأمن القومى لمصر، وأنه يوجد تنسيق كامل مع القوة الأمنية ولابد من استخدام الأسلوب العلمى الدقيق لتقسيم المخالفات.

 

وأوضح المحافظ، أنه لابد وأن يكون هناك تصنيفا واضحا للثلاث مراحل المطلوبة على حدة، وأنه لابد من الجدية فى تنفيذ الإزالات، ووجود طرف من شركة المياه وشركة الكهرباء حتى يتم قطع المياه والكهرباء قبل الإزالة، وتتم الازالة كاملة وليس معنى انه يمتلك عداد كهرباء كودى أنه غير مخالف فهذا العداد الكودى لا يمنع الإزالة إطلاقا لأنه لتحصيل قيمة الكهرباء وحق الدولة فقط.

إزالة التعديات على الأراضى الزراعية (1)
 
إزالة التعديات على الأراضى الزراعية (2)
 

 

إزالة التعديات على الأراضى الزراعية (3)
 

 

إزالة التعديات على الأراضى الزراعية (4)
إزالة التعديات على الأراضى الزراعية (5)
 

 

إزالة التعديات على الأراضى الزراعية (6)
 

 

إزالة التعديات على الأراضى الزراعية (7)
 

 

إزالة التعديات على الأراضى الزراعية (8)
 

 

إزالة التعديات على الأراضى الزراعية (9)
 

 

إزالة التعديات على الأراضى الزراعية (10)
 

 

إزالة التعديات على الأراضى الزراعية (11)
 
إزالة التعديات على الأراضى الزراعية (12)
 
إزالة التعديات على الأراضى الزراعية (13)
 
إزالة التعديات على الأراضى الزراعية (14)
 

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