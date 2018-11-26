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تقدم جديد للجيش اليمنى فى جبهة الشريحة الراهدة جنوب تعز

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 07:00 ص
تقدم جديد للجيش اليمنى فى جبهة الشريحة الراهدة جنوب تعز الجيش اليمنى
عدن (أ ش أ)
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سيطرت قوات من الجيش اليمنى على مواقع جديدة ومرتفعات تطل على الطريق الرابط بين مدينة الشريجة فى شمال لحج ومدينة الراهدة جنوب تعز.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكرى يمنى قوله إن قوات من الجيش اليمنى أحكمت سيطرتها على التباب المحيطة بالجبل المدور الإستراتيجي، وتطهير مرتفعات تحيط بالطريق الرابط بين الشريجة الراهدة بالقرب من بيت حاميم التابعة لمديرية دمنة خدير فى محافظة تعز.

وجاء التقدم عقب هجوم عنيف شنه الجيش اليمني، واستهدف مواقع مليشيا الحوثى المدعومة من إيران بجبهة الشريحة الراهدة جنوب تعز.

وذكر الناطق الإعلامى فى المنطقة العسكرية الرابعة النقيب محمد النقيب " أن وحدات من اللواء الثانى والثالث حزم شنّت هجومًا عنيفًا على مليشيات الحوثى الانقلابية فى ميمنة وميسرة جبهة الشريجة الراهدة، وتمكنت قوات الجيش اليمنى من استعادة التباب المحيطة بجبل المدور الإستراتيجى، وتطهير مرتفعات تحيط بالطريق الرابط بين الشريجة الراهدة".

من جهة أخرى، شنّ الجيش اليمنى هجومًا من ثلاثة محاور وبمختلف الأسلحة؛ مما أدى إلى مصرع وجرح العشرات من مليشيات الحوثى التى لاذت بالفرار نحو القرى والتجمعات السكانية.

 

 


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