تفتيش على مطار القاهرة لمراقبة وفحص الإجراءات الأمنية

كتب هانى عثمان _ محمود عبد الغنى

شهدت مطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين، تفتيش من قبل لجنة عليا مشكلة من مختلف جهات الدولة، لمراقبة وفحص الإجراءات الأمنية المطبقة والإجراءات المتبعة لتسيير حركة السفر والوصول للركاب.

قالت مصادر بالمطار، إن اللجنة تفقدت جميع صالات مباني مطار القاهرة ومهبط الطائرات، للتأكد من الإجراءات الأمنية المطبقة داخل الصالات وحركة العمل على أرض المهبط.

وأشارت المصادر، إلى أن هذه اللجنة تم تشكيلها بتوجيهات من الجهات السيادية ، للمرور على المطارات المصرية والوقوف على أوضاعها والاجراءات المتبعة داخلها، مشيره إلى أن هذه الزيارة لمطار القاهرة تعد هي الثانية من قبل اللجنة، حيث كان التفتيش الأول لها فى أبريل الماضى.