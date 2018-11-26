تحصيل فواتير الغاز عبر البريد.. ورئيس بتروتريد: نحصل 72 مليون فاتورة سنوياً

كتبت هبة السيد

كشف المهندس جمال خليف رئيس مجلس إدارة شركة بترويد التابعة للهيئة العامة للبترول والثروة المعدنية، عن أن الشركة وقعت اتفاقية تعاون مع الهيئة القومية للبريد لتحصيل فواتير الغاز من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية على هامش معرض cairo ict.

وأوضح خليف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اتفاق الشركة مع البريد لا يعنى الاستغناء عن محصلى فواتير الغاز بل العكس فانه سيكون عامل إضافى للتمكن من تحصيل فواتير 6 مليون شخص ما يشير أن الشركة تحصل نحو 72 مليون فاتورة شهريا لذا تحتاج لعامل مساعد لها.

من جهة أخرى كشف يحى فهمى عبد الحميد رئيس قطاع المبيعات بالهيئة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الخدمة ستبدأ خلال شهر عبر مكاتب البريد، كما يمكن تحصيل الفواتير إلكترونيا من المنازل عبر ماكينات الدفع الإلكترونى.