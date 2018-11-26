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بولندا تدعو أوكرانيا وروسيا إلى التحلى بضبط النفس

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 09:21 ص
بولندا تدعو أوكرانيا وروسيا إلى التحلى بضبط النفس الرئيس البولندى اندريه دودا
موسكو(أ ش أ)
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أعلن نائب وزير الخارجية البولندى، باتوش تشيخوتسكى، اليوم الاثنين، أن بلاده تدعو أوكرانيا وروسيا إلى التحلى بضبط النفس فيما يتعلق بالوضع فى بحر آزوف.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن نائب الوزير البولندى قوله للصحفيين: " فى الوضع الحالى، نتوقع استعادة حرية الملاحة من قبل روسيا، وندعو الجانبين للتحلى بضبط النفس".

يذكر أن حالة الملاحة فى بحر أزوف كانت قد تأزمت فى بداية هذا العام بعد أن قامت السلطات الأوكرانية فى مارس الماضى باحتجاز سفينة الصيد الروسية "نورد"، متهمة قبطانها بالقيام بزيارة غير مشروعة إلى منطقة القرم بهدف إلحاق الضرر بمصالح الدولة، كما تم فى أغسطس الماضى احتجاز سفينة روسية آخرى وهى ناقلة وقود "ميخانيك بوغودين".

من جانبها وصفت روسيا هذه الممارسات الأوكرانية بـ"الإرهاب البحرى" وشددت على عمليات تفتيش السفن الأوكرانية فى الجزء الخاص بها من بحر أزوف، إلا أن وزارة الخارجية الأوكرانية اعترفت فى نهاية الأمر بأن عناصر حرس الحدود الروسية تلتزم تماما بالبروتوكولات الخاصة بإجراء التفتيش.

من جانبه أعلن مركز العلاقات العامة فى جهاز الأمن الفدرالى الروسى اليوم احتجاز سفن البحرية الأوكرانية "بيرديانسك" و"نيكوبول" و"يانى كابو"، التى انتهكت الحدود مع روسيا الاتحادية.

 


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