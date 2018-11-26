بعد بنائها أطول تمثال فى العالم.. الهند تعلن خطة بناء تمثال أطول للآله راما

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الهند تعتزم تشييد تمثال للإله الهندوسى راما، يحطم الرقم القياسى لتمثال "الوحدة" أطول تمثال فى العالم، والذى تستضيفه الدولة نفسها وأعلنت عنه قبل أسابيع.

وكان رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، أزاح الستار عن أضخم تمثال من البرونز لسردار فالابهاى باتيل، زعيم استقلال الهند، وأول وزير داخلية فى البلاد بعد مغادرة المستعمرين البريطانيين عام 1947 أواخر شهر أكتوبر الماضى، حيث يبلغ طوله 182 مترا.



أطول تمثال فى العالم

وأعلنت ولاية أوتار براديش الهندية إنها ستبني أطول تمثال في العالم ، ولكن فى جزء آخر من البلاد، حيث تعتزم تشييد تمثال للإله راما يبلغ ارتفاعه 221 مترا فى بلدة أيوديا، لتصبح الهند بذلك موطناً لأطول ثلاثة تماثيل في العالم ، حيث يتم حاليا تشييد تمثال يبلغ طوله كذلك 212 متراً للحاكم شيفاجي من القرون الوسطى قبالة سواحل مومباى.

وكشف النقاب عن خطط لبناء تمثال للإله راما من البرونز خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث قدمت خمس شركات إنشاءات عروض إلى رئيس وزراء الولاية يوجى أديتياناث، وهو راهب هندوسى اتهم بالتحريض على العنف ضد الأقلية المسلمة فى الولاية.

وقد اعتبرت أيوديا بوتقة للحركة القومية الهندوسية منذ عام 1992، عندما اقتحم آلاف من أتباعها مسجدًا يعود للعصر المغولي في المدينة وهدموه ، معتقدين أنه بني في المكان الذى ولد فيه راما، وحيث كان هناك معبد هندوسي قديم، تم هدمه من قبل الحكام المسلمين في وقت سابق.