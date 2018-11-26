video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 26 نوفمبر 2018 05:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بعد بنائها أطول تمثال فى العالم.. الهند تعلن خطة بناء تمثال أطول للآله راما

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 04:08 م
بعد بنائها أطول تمثال فى العالم.. الهند تعلن خطة بناء تمثال أطول للآله راما الإله راما
كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق
قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الهند تعتزم تشييد تمثال للإله الهندوسى راما، يحطم الرقم القياسى لتمثال "الوحدة" أطول تمثال فى العالم، والذى تستضيفه الدولة نفسها وأعلنت عنه قبل أسابيع. 
 
وكان رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، أزاح الستار عن أضخم تمثال من البرونز لسردار فالابهاى باتيل، زعيم استقلال الهند، وأول وزير داخلية فى البلاد بعد مغادرة المستعمرين البريطانيين عام 1947 أواخر شهر أكتوبر الماضى، حيث يبلغ طوله 182 مترا.  
أطول تمثال فى العالم
أطول تمثال فى العالم
 
وأعلنت ولاية أوتار براديش الهندية إنها ستبني أطول تمثال في العالم ، ولكن فى جزء آخر من البلاد، حيث تعتزم تشييد تمثال للإله راما يبلغ ارتفاعه 221 مترا فى بلدة أيوديا، لتصبح الهند بذلك موطناً لأطول ثلاثة تماثيل في العالم ، حيث يتم حاليا تشييد تمثال يبلغ طوله كذلك 212 متراً للحاكم شيفاجي من القرون الوسطى قبالة سواحل مومباى.
 
وكشف النقاب عن خطط لبناء تمثال للإله راما من البرونز خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث قدمت خمس شركات إنشاءات عروض إلى رئيس وزراء الولاية يوجى أديتياناث، وهو راهب هندوسى اتهم بالتحريض على العنف ضد الأقلية المسلمة فى الولاية.
 
وقد اعتبرت أيوديا بوتقة للحركة القومية الهندوسية منذ عام 1992، عندما اقتحم آلاف من أتباعها مسجدًا يعود للعصر المغولي في المدينة وهدموه ، معتقدين أنه بني في المكان الذى ولد فيه راما، وحيث كان هناك معبد هندوسي قديم، تم هدمه من قبل الحكام المسلمين في وقت سابق.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على أطول تمثال فى العالم "فيديو"

بتكلفة 403 ملايين دولار.. الهند تزيح الستار عن أطول تمثال فى العالم.. فيديو

رئيس الوزراء الهندى يفتتح أطول تمثال فى العالم وسط حراسة مشددة

الهند

اطول تمثال فى العالم

الاله راما

اخبار العالم

ايوديا

أوتار براديش




لا تفوتك
لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة