video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 26 نوفمبر 2018 07:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

بشار الأسد: تحصين العاملين فى المجال الإعلامى أمر أساسى لتحصين الشعوب

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 06:50 م
بشار الأسد: تحصين العاملين فى المجال الإعلامى أمر أساسى لتحصين الشعوب بشار الأسد الرئيس السورى
أ ش أ
إضافة تعليق

أكد الرئيس السورى بشار الأسد، اليوم الإثنين، أهمية الدور الذى يجب أن يلعبه الإعلام على الساحة العربية لأن الحروب الخارجية التى تشن هى فكرية وإعلامية بالدرجة الأولى ووسائل الإعلام هى الحامل والناقل الفعلى للأدوات الفكرية لهذه الحروب.

وقال الأسد، خلال اجتماعه بوفد أعضاء الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن تحصين العاملين فى المجال الإعلامى هو أمر أساسى لتحصين الشعوب لأن ما يقوم به الخارج منذ عقود هو اللعب على المفاهيم وبالتالى فإن التحدى الأساسى الذى على الإعلام أن يضطلع به هو التوعية وطرح كل المعطيات أمام الجمهور من أجل أن يصبح قادرا على التحليل والربط ما يعطيه مساحة أوسع لفهم ما يجرى حوله.

وأضاف الأسد أن "الإعلام يجب أن يكون أول من يتصدى لمعالجة الثغرات الموجودة فى المجتمعات العربية والمرتبطة بشكل أساسى بأزمة الهوية التى نعيشها فى منطقتنا والتى نجح الغرب فى استغلالها وتمكن عبر أدواته الإعلامية من اختراق مجتمعاتنا والتدخل فى الشؤون الداخلية لدولنا".

وأكد أعضاء الوفد أن قرار الاتحاد والذى اتخذ بإجماع الدول الأعضاء بعقد اجتماعات الأمانة العامة للاتحاد فى دمشق هو لإيصال رسالة للعالم بأن النقابات والاتحادات العربية تقف مع سوريا فى حربها ضد الإرهاب، مشيدين بالوعى الذى يمتلكه الشعب السورى والذى مكنه من الصمود فى وجه هذه الحرب رغم كل الدعم الخارجى الكبير لها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس السورى يصدر مرسومًا بتعديل 9 حقائب وزارية بالحكومة

سوريا

اتحاد الصحفيين العرب

سياسة

بشار الأسد




لا تفوتك
لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة