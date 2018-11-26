الرئيسية أخبار عاجلة بسام راضى: الرئيس السيسى يفتتح اليوم المؤتمر العربى الـ15 للثروة المعدنية الإثنين، 26 نوفمبر 2018 09:32 ص السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية كتب ــ محمد الجالى إضافة تعليق يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الاثنين، المؤتمر العربي الدولي الـ15 للثروة المعدنية. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. نص كلمة السيسى بافتتاح مؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صور.. تفاصيل افتتاح الرئيس السيسي لمؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للاتصالات السيسي رئاسة الجمهورية المؤتمر العربي للثروة المعدنية بسام راضي لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة