برنت يقفز فوق 60 دولارا للبرميل بعد خسائر يوم الجمعة

(رويترز)

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، متعافية من خسائر بلغت 8% فى الجلسة السابقة ليقفز برنت فوق 60 دولارا للبرميل لكن المعنويات تظل ضعيفة وسط تراجع واسع النطاق بالأسواق المالية فى الأسابيع الماضية.

وصعد خام برنت لعقود أقرب استحقاق 1.31 % بما يوازى 2.2 % إلى 60.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 0643 بتوقيت جرينتش.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 66 سنتا أو 1.3 % إلى 51.08 دولار للبرميل.

وعوضت المكاسب جزءا من خسائر الجمعة التى أطلق عليها المتعاملون بالفعل اسم "الجمعة السوداء".

يأتى الاتجاه النزولى مع زيادة الإمدادات وتباطؤ نمو الطلب الذى من المتوقع ان يقود إلى فائض معروض فى العام المقبل.

وتأثرت أسواق النفط أيضا بالتراجع فى أسواق المال عموما وتضررت الأسواق بقوة الدولار الأمريكى الذى صعد أمام معظم العملات الأخرى بفضل أسعار الفائدة التى أدت لنزوح أموال المستثمرين من العملات الأخرى ومن أصول عالية المخاطر مثل النفط.