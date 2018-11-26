video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 26 نوفمبر 2018 10:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

برنت يقفز فوق 60 دولارا للبرميل بعد خسائر يوم الجمعة

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 10:38 ص
برنت يقفز فوق 60 دولارا للبرميل بعد خسائر يوم الجمعة النفط _ أرشيفية
(رويترز)
إضافة تعليق
ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، متعافية من خسائر بلغت 8% فى الجلسة السابقة ليقفز برنت فوق 60 دولارا للبرميل لكن المعنويات تظل ضعيفة وسط تراجع واسع النطاق بالأسواق المالية فى الأسابيع الماضية.
 
وصعد خام برنت لعقود أقرب استحقاق 1.31 % بما يوازى 2.2 % إلى 60.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 0643 بتوقيت جرينتش.
 
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 66 سنتا أو 1.3 % إلى 51.08 دولار للبرميل.
 
وعوضت المكاسب جزءا من خسائر الجمعة التى أطلق عليها المتعاملون بالفعل اسم "الجمعة السوداء".
 
يأتى الاتجاه النزولى مع زيادة الإمدادات وتباطؤ نمو الطلب الذى من المتوقع ان يقود إلى فائض معروض فى العام المقبل.
 
وتأثرت أسواق النفط أيضا بالتراجع فى أسواق المال عموما وتضررت الأسواق بقوة الدولار الأمريكى الذى صعد أمام معظم العملات الأخرى بفضل أسعار الفائدة التى أدت لنزوح أموال المستثمرين من العملات الأخرى ومن أصول عالية المخاطر مثل النفط.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير البترول:اهتمام متزايد من شركات أمريكية بتطوير النفط والغاز البحرى بمصر

شركة ناقلات النفط الكویتیة تبدأ بناء 3 ناقلات غاز مسال عملاقة

النفط

البترول

دولار

برميل

اخبار الاقتصاد

المال




لا تفوتك
لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة