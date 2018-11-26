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القمر يتعامد على الكعبة المشرفة فجرًا فى ظاهرة تشاهد بالعين المجردة

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 02:00 ص
القمر يتعامد على الكعبة المشرفة فجرًا فى ظاهرة تشاهد بالعين المجردة الكعبة المشرفة
كتب محمود راغب
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تشهد سماء مكة المكرمة فجر اليوم الإثنين عند الساعة 2:45:32 بتوقيت السعودية تعامد القمر الأحدب فوق الكعبة المشرفة فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، عن أنه فى لحظة التعامد سيكون القمر أمام مجموعة نجوم التوأمان على ارتفاع (89.57.13 درجة) وزاوية سمت (359.32.59 درجة)، وسيكون قرصة مضاء بنور الشمس بنسبة 90,1%، وعلى مسافة 366,764 كيلومتر.

وتابع التقرير: "سيطوق القمر فى تلك اللحظة مجموعة من النجوم اللامعة مثل العيوق والدبران والشعرى اليمانية والشعرى الشامية ومجموعة نجوم الجوزاء".

وأشارت إلى أنه يمكن الاستفادة من ظاهرة التعامد فى تأكيد دقة الحسابات الفلكية لحركة الأجسام السماوية ومنها القمر التى تجعل تحديد موقعة فى غاية الدقة.

أضافت الجمعية الفلكية، أنه يمكن الاستعانة من هذه الظاهرة الفلكية فى معرفة اتجاه القبلة بطريقة بسيطة فى عدة مناطق حول العالم كما فعل القدماء، حيث يمكن للقاطنين فى المواقع البعيدة عن المسجد الحرام والتى يشاهد فيها القمر فوق الآفق لديهم فى ذلك التوقيت حيث إن موقع القمر يشير إلى مكة المكرمة.


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