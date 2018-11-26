القبض على تشكيل عصابى يدير ملاهى ليلة وأعمال منافية للآداب ويبيع مخدرات بالهرم

كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على تشكيل عصابى يدير مجموعة ملاهى ليلة بالهرم،ويبيع المواد المخدره لعملاءه.

كانت معلومات قد وردت بقيام هانى .ع.أ مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية وقائم بإدارة وتشغيل عدد من الملاهى الليلية الخاصة بأحد الفنادق الكائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام، والسابق صدور قرار بإلغاء ترخيصه من الجهات المختصة، بتزعم تشكيلاً عصابياً من مرتكبى أعمال البلطجة والخارجين على القانون، تخصص فى تسهيل الأعمال المنافية للآداب للمترددين على الملاهى، وكذا قيامه ومعاونيه بترويج المواد المخدرة على راغبيها، وتعاطيها بداخل المكان بمقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات، تم مداهمة ملحقات الفندق، وتبين هروب المتهم، وأسفر ذلك عن ضبط القائمين على إدارة المكان، ومرتكبى الأعمال المنافية للآداب، ومروجى ومتعاطى المواد المخدرة.

بمواجهة المتهمين، أعترفوا بإدارة ملحقات الفندق المشار إليه، بالإشتراك مع الهارب فى إرتكاب الأعمال المنافية للآداب، وترويج وتعاطى المواد المخدرة بداخله مقابل مبالغ مالية يتقاسمونها فيما بينهم.

وتم ضبط كمية من مخدر الحشيش وعدد من الهواتف المحمولة، ومبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.