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"العصار" ومحافظ أسوان يبحثان تطورات مشروعات الوزارة بالمحافظة

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 09:54 ص
"العصار" ومحافظ أسوان يبحثان تطورات مشروعات الوزارة بالمحافظة الدكتور محمد العصار ومحافظ أسوان يبحثان تطورات مشروعات الوزارة بالمحافظة
كتب ــ زكى القاضى
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استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان للوقوف علي حجم تنفيذ المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها لصالح المحافظة وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

 

ويأتى هذا اللقاء فى إطار متابعة مدى تقدم المشروعات الإنشائية التي تقوم شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة بتنفيذها في محافظة أسوان ومنها أعمال تحسين وتطويل الأرصفة في عدد من محطات السكة الحديد في مدن المحافظة، وكذا رصف الطرق بمراكز (كوم أمبو، إدفو، أسوان، نصرالنوبة، دراو) ، وتطويرمكتب بريد السلوى بأسوان، وإنشاء عدد (42) ملعب قانونى وخماسى نجيل صناعى وانشاء وتطوير مركز شباب أبو سمبل السياحي  وحمام سباحة تدريبي للناشئين بنادى الشمس الرياضى.

 

كما تم استعراض مشروع إنشاء مصنع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بدءاً من الرمال والذي تقوم الوزارة بالعمل علي تنفيذه بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية ومخطط تنفيذ المرحلة الأولى منه بمدينة إدفو بأسوان، بالتعاون مع الشركة المصرية للسبائك الحديدية - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال.

 

من جهته، أكد  محافظ أسوان على أهمية المشروعات التى تقوم بتنفيذها وزارة الإنتاج الحربى والتي من شأنها ان تساهم فى ظهور المحافظة بالمظهر الحضارى المناسب والمشرف والذى يؤدى إلى زيادة الرحلات السياحية للمحافظة، والعمل علي جذب الاستثمارات لتنفيذ مشروعات أخرى بالمحافظة لتعظيم العائد الاقتصادي وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين بالمحافظة وخاصةً للشباب، حيث إن المحافظة حالياً اصبحت قبلة لتنفيذ العديد من المؤتمرات العالمية ويوجد بها العديد من الموارد والمقومات التي تساهم في جذب الاستثمارات المحلية والعربية والعالمية في كافة المجالات خاصة فى إطارمبادرة  رئيس الجمهورية لتصبح أسوان مدينة شباب العالم.

 

 

 

 

 

 


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