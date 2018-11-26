العاهل الأردنى وامبراطور اليابان يؤكدان عمق العلاقات بين البلدين

عمان- طوكيو (أ ش أ)

أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى والإمبراطور اليابانى أكيهيتو اليوم الاثنين، عمق علاقات الصداقة التاريخية التى تجمع بين البلدين، والحرص على توسيع التعاون المشترك فى مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن ذلك جاء خلال لقاء الملك عبدالله الثانى- الذى يزور اليابان حاليا -، والامبراطور أكيهيتو، فى القصر الامبراطورى فى طوكيو.

وأعرب العاهل الأردنى عن تقديره لليابان على دعمها المتواصل للأردن فى تنفيذ العديد من المشاريع التنموية بالمملكة، مشيدا بالدور الإنسانى لليابان فى دعم اللاجئين.