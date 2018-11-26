الصين تؤكد التزامها الثابت والنشط بتنفيذ اتفاق باريس للمناخ

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قال المبعوث الصينى الخاص لتغير المناخ "شيه تشن هوا" إن الصين ستظل ملتزمة ونشطة فى مكافحة تغير المناخ، وفى تنفيذ اتفاق باريس للمناخ.

وأضاف هوا -فى مؤتمر صحفى اليوم الاثنين بالعاصمة (بكين)- "ستفى البلاد بوعودها تماما وربما أفضل، بغض النظر عن الدول الأخرى التى تغير موقفها"، معربا عن أمله أن تنهى الصين المفاوضات حول قواعد تنفيذ اتفاق باريس، خلال مؤتمر المناخ المقرر عقده فى بولندا مطلع ديسمبر لمقبل.

وتابع هوا "سيكون مؤتمرا تاريخيا لحوكمة المناخ العالمي. نأمل أن يرسل إشارة إيجابية للمجتمع الدولى فيما يخص تنفيذ الاتفاق، وتعزيزالتحول للتنمية الخضراء ومنخفضة انبعاثات الكربون، وبناء مجتمع ذى مستقبل مشترك للبشرية."

وأشار هوا إلى أن الصين ستواصل القيام بدور إيجابى وبناء سعيا لنجاح المؤتمر مع كافة الأطراف الأخرى.

ويهدف اتفاق باريس الذى اتفقت عليه كل الدول تقريبا عام 2015 لمكافحة تغير المناخ إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، ووضع هدف عالمى للحفاظ على متوسط درجات الحرارة بحيث لا تزيد على درجتين مئويتين فوق مستوى ما قبل الصناعة.