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السيسى يؤكد أهمية الحفاظ على الثروات المعدنية الغنية فى مصر وحسن إدارتها

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 02:45 م
السيسى يؤكد أهمية الحفاظ على الثروات المعدنية الغنية فى مصر وحسن إدارتها الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى
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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم افتتاح المؤتمر العربى الدولى الخامس عشر للثروة المعدنية، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

 
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تفقد عدداً من أجنحة المعرض المصاحب للمؤتمر، كأجنحة المغرب والإمارات والسعودية، فضلاً عن جناح وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية وبعض الشركات الوطنية التابعة لها كشركتى فوسفات مصر وإنبى، حيث اطلع الرئيس فى هذا الإطار على الخريطة الاستثمارية المعدنية على مستوى الجمهورية.
 
وأكد الرئيس على أهمية الحفاظ على الثروات المعدنية الغنية فى مصر وحسن إدارتها واستغلالها لصالح الأجيال الحالية والقادمة من خلال رؤية متكاملة لتطوير منظومة التعدين، بما يساعد على دعم الاقتصاد الوطنى ورفع القدرات التصنيعية للدولة وجذب الاستثمارات، وذلك تماشياً مع أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.
 
وأوضح المتحدث الرسمى أن الرئيس استمع خلال حفل الافتتاح إلى كلمات أمين عام جامعة الدول العربية، ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، فضلاً عن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على اعتبار رئاسة مصر للدورة الحالية للمؤتمر. 
 
كما شهد الحفل أيضاً عرض فيلم وثائقي حول التعدين والثروة المعدنية فى مصر.

 


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