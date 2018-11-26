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الإثنين، 26 نوفمبر 2018 05:59 م
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السبت.. انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادى الثانى لبورسعيد "حلم بكرة.. بيتحقق"

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 04:58 م
السبت.. انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادى الثانى لبورسعيد "حلم بكرة.. بيتحقق" اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد
بورسعيد – السيد فلاح
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 تنطلق صباح السبت المقبل، الأول من ديسمبر فعاليات الدورة الثانية لمؤتمر الاستثمار في بورسعيد "حلم بكرة بيتحقق" وذلك بالمركز الثقافي الترفيهي، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة عدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

يناقش المؤتمر علي مدار اليوم ومن خلال عدة جلسات أهم ما تم تحقيقه من انجازات خلال الفترة الماضية علي أرض بورسعيد، والرؤية المستقبلية للاستثمار والتنمية بها.

ويستعرض اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد خلال المؤتمر حوافز الاستثمار ومقوماته في المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة، وخطة المحافظة الطموحة لزيادة النشاط الصناعي وكذا أحياء المدينة ثقافيًا وسياحيًا؛ لضمان تنوع الأنشطة بها واستعادة مركزها كقبلة للثقافة والسياحة بين مدن البحر المتوسط.

 

 
 

 

 


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