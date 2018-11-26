الزراعة تنفذ حملات لإزالة تعديات على 19 ألف فدان أراضى زراعية

قال المهندس السيد عطية، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، إنه في ضوء التعليمات المشددة للدكتور عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بدأت اليوم حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومستمرة لمدة عشرة أيام على مستوى الجمهورية وتشمل إزالة التعديات البسيطة المتمثلة فى الأسوار والمخازن وملاعب كرة القدم والتشوينات.

وأكد عطية، فى بيان لوزارة الزراعة اليوم الاثنين، أن الحملة سوف تشمل إزالة التعديات على 19ألف فدان بإجمالي ٣٣% من المساحة التي تم التعدي عليها منذ يناير 2011 حتى الآن والبالغة 56 ألف فدان، مضيفا أنه تم تقسيم التعديات إلى ثلاثة أقسام بسيطة ومتوسطة وجسيمة أما المتوسطة هى المبانى التى لم يدخلها مرافق والجسيمة التى دخلتها المرافق، وأضاف أن هناك تنسيق وتعاون مع كافة أجهزة الدولة خلال هذه الحملة.



إزالة تعديات على أراضى زراعية (1)



إزالة تعديات على أراضى زراعية (2)



إزالة تعديات على أراضى زراعية (3)



إزالة تعديات على أراضى زراعية (4)