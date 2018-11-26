الرئيس الأوكرانى يدعم اتخاذ قرار بشأن فرض الأحكام العرفية بالبلاد

كييف (أ ش أ)

أكد الرئيس الأوكرانى بيترو بوروشينكو، دعمه لاقتراح مجلس الوزراء الأوكرانى بشأن فرض الأحكام العرفية بالبلاد، وتقديمه إلى مجلس الأمن والدفاع الوطنى للنظر فيه وإحالته إلى البرلمان.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس الأوكرانى مع مجلس الأمن القومى والدفاع فى وقت مبكر من اليوم الاثنين، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الأوكرانية (يوكرين فورم).

وأضاف بوروشينكو: "وفقا للدستور، فإننى اتخذت القرار لدعم اقتراح وزارة الحرب بتقديم قرار خاص أمام مجلس الأمن والدفاع الوطنى ومخاطبة البرلمان الأوكرانى به".

ووفقا لكييف، فإن القوات الروسية الخاصة فى البحر الأسود لا تزال تحتجز 3 سفن أوكرانية بعد أن فتحت النار عليها، وقد تم ضرب قاربين أوكرانيين بنيران الروس حتى فقدا مسارهما، وأصيب ما لا يقل عن ستة جنود أوكرانيين.

وفى سياق متصل.. أصدر قائد القوات المسلحة الأوكرانية، أوامره لوحدات وأقسام فى القوات المسلحة بالاستعداد الكامل لحالة الحرب.

وذكر بيان عن قائد القوات المسلحة الأوكرانية أنه وفقا لقرار مجلس الأمن القومى والدفاع فى أوكرانيا بشأن إعلان حالة الأحكام العرفية، فان الجيش يعلن حالة الحرب الكاملة.