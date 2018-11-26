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الدفاع المدنى العراقى: إنقاذ 4500 شخص فى الشرقاط حاصرتهم السيول

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 01:00 ص
الدفاع المدنى العراقى: إنقاذ 4500 شخص فى الشرقاط حاصرتهم السيول سيول - أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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أعلن مدير الدفاع المدنى العراقى اللواء كاظم سلمان، انقاذ 4500 شخص فى قضاء الشرقاط التابع لمحافظة صلاح بعد اجتياح السيول العارمة للقضاء.

وقال سلمان فى تصريح لوكالة أنباء الإعلام العراقى، أمس الأحد، إنه" تم إنقاذ 4 آلاف و500 شخص فى قضاء الشرقاط بغضون 8 ساعات فى ظروف وصلت فيها المياه إلى أكثر من مترين وكانت عملية الإنقاذ سريعة جدا"، ولم تسجل بعد ذلك أى حالة لعوائل عالقة وتحتاج إلى إنقاذ".

وأضاف أن"السيول والهزات الأرضية موضوع التنبؤ بها فى وقت مبكر أمر صعب لدينا استعدادات وخطط طوارئ وخطط إغاثة"، معلناً" التحرك فورا لتحرى الأمر بخصوص 400 عائلة العالقة فى الشنافية التابعة لمحافظة الديوانية".

وحول الهزة الأرضية التى تعرضت لها عموم محافظات العراق قال إن الزلزال لم يسجل أى خسائر فى الأرواح ماعدى انهيار مبنى فى منطقة المربعة ببغداد وهى خالية من السكن".

وبين أن الهزة الأرضية التى ضربت المحافظات مركزها سربيل زهاب فى إيران والأقرب إلى الهزة مدينة خانقين ومندلى وحصل شعور قوى خصوصا فى بغداد وديالى وكركوك وواسط وباقى المحافظات شعرت بهزة خفيفة ماعدا البصرة لم تشعر بالهزة".

 


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