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الخارجية الإماراتية تصدر بيانا بشأن قضية الجاسوس البريطانى ماثيو هيدجز

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 10:18 م
الخارجية الإماراتية تصدر بيانا بشأن قضية الجاسوس البريطانى ماثيو هيدجز أنور بن محمد قرقاش وزير الخارجية الإماراتى
أ ش أ
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قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة أن الحكم الصادر والعفو الرئاسى الذى أعقبه بشأن ماثيو هيدجز ، البريطانى الجنسية ، بتهمة التجسس لصالح دولة أجنبية تتيح لنا التركيز على متانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والمنافع التى يمكن أن يجنيها كلا البلدين والمجتمع الدولى عموماً.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن قرقاش قوله ـ حول ما أصدرته محكمة استئناف أبوظبى الاتحادية يوم الأربعاء الموافق 21 نوفمبر 2018 من قرار بإدانة ماثيو هيدجز، البريطانى الجنسية بتهمة التجسس لصالح دولة أجنبية ، ما من شأنه الإضرار بالأمن العسكرى والاقتصادى والسياسى لدولة الإمارات ، حيث حكمت المحكمة على هيدجز بالسجن المؤبد ـ " إن دولة الإمارات حرصت على أن تكون الأولوية للعلاقات الثنائية بين البلدين خلال المباحثات التى جرت فى الأشهر الخمسة قبل الشروع فى الإجراءات القضائية، وكانت هذه المسألة واضحة ولكنها أصبحت تزداد تعقيداً بلا داع رغم كل الجهود التى بذلتها دولة الإمارات".

وأضاف " إن مَكرُمة العفو الرئاسى المُعتاد تسمح لنا بإغلاق هذا الجزء والتركيز على الجوانب الإيجابية العديدة لهذه العلاقة".

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الاماراتية قد أعلنت أن عائلة هيدجز قامت بتقديم التماس بالعفو إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، وذلك من خلال إرسال رسالة شخصية إليه ، وقد قام موظفو القنصلية البريطانية بنقل الرسالة عبر القنوات الرسمية.

وذكرت وكالة أنباء الامارات أن وزارة شؤون الرئاسة أعلنت عقب ذلك أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أصدر عفواً رئاسياً بأثر فورى ويشمل العفو الرئاسى المُعتاد لليوم الوطنى اسم هيدجز ضمن قائمة المَعفى عنهم بمناسبة اليوم الوطنى الـ 47 لدولة الإمارات وسوف يُسمَح له بمغادرة الدولة فور اكتمال الإجراءات الرسمية.

وأضاف البيان ، نقلا عن وكالة (وام) أن القضية المرفوعة ضد هيدجز إستندت إلى أدلة قانونية من خلال فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة به والمعلومات الاستخبارية التى توصلت إليها أجهزة الأمن والاستخبارات الإماراتية والأدلة التى قدمها السيد هيدجز بنفسه ، ومن بينها ما يوثق تسخير وتدريب عناصر لاستخدامها فى التجسس والمعلومات السرية المُستهدفة ، وقد تحققت المحكمة من عمل المتهم فى أجهزة استخبارات أجنبية عن طريق أجهزة الاستخبارات الإماراتية.


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الإمارات

بريطانيا

ماثيو هيدجز




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