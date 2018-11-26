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الحكومة تستهدف تدريب 340 ألف شاب على امتلاك مشروعاتهم

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 07:00 ص
الحكومة تستهدف تدريب 340 ألف شاب على امتلاك مشروعاتهم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
كتب : مصطفى عبد التواب
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رفع مشروع رواد 2030، التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، من عدد الطلاب المستهدف تأهيلهم على فكر ريادة الأعمال ليصل العدد إلى 340 الف طالب خلال الفترة القادمة، حيث أعلن المشروع عن التوجه لتأهيل 175 ألف طالب بمحافظات الاسكندرية والبحيرة ومطروح بالمرحلة الأولى، ومحافظات كفر الشيخ والغربية والمنوفية، على ثقافة ريادة الأعمال، وذلك بعد تأهيلهم على مرحلتين.

يأتى هذا بعدما انتهت الوزارة من تأهيل 165 ألف طالب على مستوى المحافظات بالجامعات ومراكز الشباب المختلفة، بعدد أخر من المحافظات، وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من الوزارات الأخرى.

يهدف مشروع رواد 2030 إلى الاستفادة مــن الطاقــات الإبداعيــة لــدى الشباب وتوظيفهــا لضـمـان تحقيق النمــو الاقتصادى القائــم عـلـى الابتــكار والابــداع، حيثُ أصبح مجال ريادة الأعمال يشكل جزءًا رئيسًيا من مستقبل عالمنا وأحد أهم سبل خلق مجالات جديدة للإبداع والابتكار، والتى من شأنها خلق فــرص عمــل للشباب والمساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة.


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