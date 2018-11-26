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الحبيب على الجفرى: "بعضنا يستنبط من القرآن بالخطأ لمنع الأسئلة المحرجة"

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 01:44 م
الحبيب على الجفرى: "بعضنا يستنبط من القرآن بالخطأ لمنع الأسئلة المحرجة" ندوة دينية بعنوان تساؤلات الشباب بين الشك واليقين
كتب سيد الخلفاوى
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قال الحبيب على الجفرى: "لمدة سنوات طويلة كنا نتحدث عن الشباب بنوع من الجزم الذى نعتبره اليوم نوعا من الغطرسة بعد فهم الشباب".

 

وأضاف الجفرى، خلال محاضرته فى ندوة بجامعة حلوان بعنوان "تساؤلات الشباب بين الشك واليقين"، أن السؤال هو مفتاح العلم ومفتاح معرفة الله، وإن قام السؤال بقصد الحصول على المعرفة فلا مشكلة به، ولا أحد يستطيع أن يعرف النوايا سوى الله، موجها كلامه للشباب: "لا خطوط حمراء فى الأسئلة"، مشيرا إلى أن الآية الكريمة " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ" يستنبط البعض من القرآن دون معرفة سبب نزولها، مشيرا إلى أن سبب نزول الآية هو سؤال شخص عن "من أبيه" بعد خوض البعض فى شرف والدته، موجها سؤاله للنبى صل الله عليه وسلم.

 

وطالب الجفرى، الطلبةبالسؤال فى أى شيء طالما القصد منه المعرفة.

 

ومن جانبه، قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن الشيخ الحبيب على الجفرى هو قريب من الشباب والكبار ومحبوب من الجميع، ورغم مرضه حرص على الحضور للمشاركة فى الندوة.

 

ويشارك فى الندوة الدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبالتعاون مع كلية الآداب برعاية الدكتورة سهير عبد السلام، عميد الكلية، ومئات الطلبة من جامعة حلوان.

 


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الحبيب الجفرى يشارك فى ندوة "تساؤلات الشباب بين الشك واليقين" بجامعة حلوان

الحبيب الجفرى

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